«Хочу увидеть Путина»: президент встретился с девочкой Раисат из Дагестана

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Малышка мечтала поговорить с главой государства на родине, но не получилось из-за большого скопления народа.

Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту девочки из Дербента Раисат Акиповой и встретился с ней в Кремле. Глава Государства провел ребенку и ее семье экскурсию по своему «офису».

Началось все с видео, которое было заснято во время недавней поездки президента в Дагестан. Девочка разрыдалась потому что хотела увидеть Путина, но из-за толпы не смогла даже взглянуть на него издалека.

После девочка в беседе с 5-tv.ru рассказала, что очень сильно хотела пообщаться с российским лидером. Она от чистого сердца сказала, что для нее он самый добрый и хороший президент, который защищает свою страну.

5-tv.ru

«Моя мечта — поехать в Кремль и увидеть Путина», — поделилась она.

Владимир Путин исполнил ее желание — пригласил вместе с семьей в Кремль. Раисат кинулась обнимать президента, когда увидела его лично. Он подарил девочке букет цветов и провел экскурсию, а она наконец-то смогла поговорить с главой РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео встречи Путина с жителями Дербента.