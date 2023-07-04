В Новой Москве нашли висевшую на дереве мумию

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Предположительно мужчина умер более двух лет назад.

В лесополосе Новой Москвы местный житель нашел на одном из деревьев мумифицированный труп.

По информации 5-tv.ru, мужчина прогуливался по лесу и в какой-то момент поднял голову вверх. Перед его глазами оказался мертвец. Тело повисло на дереве, а внешний вид умершего напоминал мумию.

После своей находки мужчина сразу же вызвал полицию. Когда правоохранительные органы оказались на месте происшествия, они предварительно установили, что тело погибшего могло провисеть на высоте пять-десять метров около двух-трех лет.

Полицейские определили, что мертвец мужского пола, а его рост составляет примерно 180 сантиметров. Они не обнаружили телесных повреждений на погибшем. Пока что неизвестно, как это тело оказалось на дереве. Суицид или убийство? Сейчас по этому делу проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Черного моря в районе Адлера достали тело мужчины.