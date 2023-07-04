Их готовы ждать: что происходит в пробке у Крымского моста

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Отели готовы перенести сроки отдыха и даже вернуть людям потерянные деньги.

Из-за пробок туристы массово опаздывают в забронированные отели в Крыму. Но там их готовы ждать, перенести сроки отдыха и даже вернуть потерянные деньги, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Затор растянулся на десять километров. Не помогло даже увеличение числа сотрудников на пунктах пропуска — время ожидание в среднем так и остается от трех до пяти часов. Причина — сезонный ажиотаж.

Корреспондент «Известий» Вероника Котькова пообщалась с теми, кто застрял по дороге к морю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны выделит два десантных корабля для переправы автомобилей в Крым. При совершении каждого корабля по пять рейсов в сутки, позволит переправить на полуостров до тысячи автомобилей дополнительно.