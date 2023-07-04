Встреча Путина с выпускниками «школы губернаторов» РАНХиГС. Главное

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

О чем глава государства говорил с новым поколением управленцев?

Владимир Путин встретился с теми, кто скоро займет руководящие посты в России. Как заявил президент, социальный лифт, который позволит быстро подняться по карьерной лестнице, — это творческий потенциал, готовность служить народу и образование, полученное в высшей школе госуправления.

О чем глава государства говорил с новым поколением управленцев — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Все, как у настоящих студентов, — фотография с однокурсниками на память. Студенты школы губернаторов — так неофициально называют программу РАНХиГС — и сами кого хочешь научат.

Все выпускники уже состоялись как управленцы высокого класса. Губернаторы, главы федеральных ведомств, топ-менеджеры компаний. Программа РАНХиГС рассчитана на огранку знаний и умений. Чтобы подготовить новое поколение профессионалов, которые так нужны в самых разных сферах.

50 участников программы РАНХиГС стали главами регионов, 200 получили назначения в органы власти, пятеро стали министрами.

Среди выпускников этого потока — заместитель генерального директора Национальной Медиа Группы Владимир Тюлин.

«Это, конечно, тот самый социальный лифт, о котором мы говорим, потому что все-таки программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь, прежде всего, важно не какое-то телефонное право или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал», — сказал Путин.

И тут же, в Кремле, последний госэкзамен. Принимает президент России.

«Вы и министр экономического развития, инвестиций, туризма, внешних связей. Вот 108,1%, да, у вас рост? За счет чего? Регионального внутреннего продукта?» — поинтересовался Путин.

«Оренбургская область — мы гордимся ей. Очень богатый регион. Это нефтяная отрасль, сельскохозяйственная отрасль. Почти вся таблица Менделеева есть у нас», — ответил вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов.

«Хорошо. Но что дало такой прирост? Не таблица же дала Минделеева», — заметил Путин.

«Сейчас мы делаем особый акцент на переработке», — рассказал Игнат Петухов.

Игнату Петухову 30 лет. Губернатору Томской области — 57 лет.

«Я, наверное, самый, как мне коллеги говорят, 50 плюс. Но вот благодаря такой команде, ты по паспорту-то и не чувствуешь», — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Есть другой Владимир Владимирович, постарше Вас», — сказал с улыбкой Путин.

«Спасибо, да. На вас и равняюсь, Владимир Владимирович», — засмеялся Мазур.

Но программа РАНХиГС — не про возраст, а про новое мышление. Самое главное — эти люди, готовые впрягаться в любую работу. Они команда.

«С началом специальной военной операции практически все, кто работал в системе подготовки кадров, все были настроены на то, чтобы по самым разным направлениям поддержать и проведение специальной военной операции», — сказал Путин.

И вот пример. Семен Машкауцан работал в Минпромторге. Теперь он в новых регионах, потому что там очень нужна помощь умных людей, готовых трудиться 24 часа в сутки.

«Для меня самое большое изменение, которое произошло, — это крутое изменение моей трудовой деятельности. Выход из зоны комфорта и переезд в Херсонскую область. Это регион, в котором не происходило ничего ровным счетом в течение последних двух-трех десятков лет», — сказал заместитель председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан.

По сути, команда в новых регионах выстраивает для людей нормальную жизнь, который у них не было никогда.

«Вот если сравнить, что делалось еще в прежние времена в Херсонской области, и то, что вы сейчас со всей командой при поддержке правительства России пытаетесь сделать?» — спросил Путин.

«Я думаю, что разница колоссальная. Регионом, по сути, не занимались. Там не было никаких программ развития. По нашему мнению, шли в основном расхитительские такие деяния», — сказал Машкауцан.

«То есть просто растаскивали?» — уточнил Путин.

«В общем-то, да», — ответил Машкауцан.

Вместе с Машкауцаном в Херсонской области работает замглавы Минцифры. Восстанавливает связь в регионе после того, как украинские формирования разбили Каховскую ГЭС.

«Два дня мы ее строим, они ее выбивают: электрику выбивают. Они даже дизель-генераторы воруют, что ж там говорить, то есть колоссальная сложнейшая задача. Ну мне интересно, потому что связь населению там очень нужна», — сказал заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким.

Задача — чтобы жители пользовались теми же цифровыми услугами, что и вся страна.

«Насколько я понимаю, во всяком случае, по темпам роста оказания электронных услуг мы занимаем одно из первых мест в мире», — сказал Путин.

«Абсолютно точно, даже первое. Вот у нас электронные услуги точно развиты кратно лучше, чем в Европе. Это даже не сравнимо», — отметил Дмитрий Ким.

Сравнивать с Европой сейчас вообще некорректно. Запад увяз в русофобии. Там в моде отмена всего российского.

«Русская культура, вообще российская культура — она многонациональная. Она является частью и европейской культуры, и мировой культуры. Когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, то это попытка самоубийства. Потому что они уничтожают сами себя», — заметил Путин.

Культура — не исключение. Школа губернаторов поставляет кадры во все сферы, где требуются неравнодушие, скорость реакции и нестандартные решения, которые служат одному — чтобы россиянам жилось лучше.