Это может быть асцит: по какой причине штаны не удается застегнуть

Врач Юлия Толмачева рассказала по какой причине, кроме лишнего веса, штаны могут не застегиваться

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Если джинсы не сходятся, то причины может быть не только в избыточном весе. Есть вероятность серьезной проблемы.

Нередко, когда штаны становятся тесными, мы автоматически считаем виновным избыточный вес. Но дело может быть не только в лишних килограммах. Остеопат Юлия Толмачева рассказала изданию Газета.ру, что причины могут быть гораздо глубже и разнообразнее.

Одной из распространенных причин служит ослабление глубоких мышц передней брюшной стенки. При недостатке физической активности эти мышцы теряют свою прежнюю форму, растягиваются и не могут поддерживать внутренние органы, как раньше. В результате, живот становится более выпуклым. Врач утверждает, что это можно исправить с помощью специальных упражнений, которые должны быть подобраны профессионалом.

Другая проблема, из-за которой не застегиваются штаны, связана с появлением избыточного изгиба в поясничной области позвоночника. Это может случиться у женщин во время беременности и сохраниться после рождения ребенка. Врач пояснила, что для коррекции этих изгибов необходимы медицинский массаж и правильная терапевтическая гимнастика.

Причина того, что брюки стали тесными, может крыться и в наличии объемного образования в брюшной полости или малом тазу. В случае, когда объем талии увеличивается без явного прироста веса, следует сделать УЗИ.

Асцит, или брюшная водянка, которая вызывает накопление жидкости в брюшной полости, является еще одной возможной причиной. Примерно в 76 процентов случаев асцит вызывается циррозом печени. Остеопат утверждает, что эта болезнь может долго протекать незаметно, и часто единственным симптомом является несоответствие между размером живота и общим весом тела.

Цирроз печени часто вызывается длительным воздействием алкоголя или других токсичных веществ на организм, а также вирусными гепатитами B, C или D. Несмотря на распространенное мнение, что цирроз — это проблема асоциальных людей или хронических алкоголиков, этот диагноз часто ставится людям, редко употребляющим алкоголь и некогда перенесшим гепатит в бессимптомной или легкой форме.

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