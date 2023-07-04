Ищут оправдания: на Западе провал ВСУ сравнили с высадкой союзников в Нормандии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hanna Adcock; rea.ru; 5-tv.ru

В НАТО нашли «достойное» объяснение тому, что украинское контрнаступление идет «не быстро».

Западные эксперты и политики начали искать оправдания провалу так называемого украинского контрнаступления и объяснять, почему долгожданная операция началась столь неудачно. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал высказывание главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, который сравнил украинское контрнаступление с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году и напомнил, что начало той операции тоже было неудачным.

Российский военный эксперт указал, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) очевиден даже для предвзятых и ангажированных западных аналитиков. Кошкин отметил, что любая наступательная операция, как правило, дает результаты уже на первом этапе. Выражаются они в прорыве первой линии обороны противника.

Однако в случае контрнаступления ВСУ все силы и ресурсы атакующих были уничтожены еще в предполье. Украинские боевики завязли при попытке прорыва первой линии обороны российских войск, так называемой «линии Суровикина», и никак не могут дойти до следующего оборонительного рубежа.

«Следовательно, сейчас надо проводить разные параллели, исторические примеры, чтобы как-то это объяснить. В качестве такого примера они выбрали высадку в Нормандии: показать, как они готовились, как было тяжело и не сразу удалось», — пояснил эксперт.

Однако аналогия явно неуместна, считает Кошкин. Он напомнил, что союзникам в Нормандии приходилось атаковать хорошо укрепленный плацдарм немецких войск при высадке с моря. В свою очередь ВСУ уже восемь лет активно воюют против мирных жителей Донбасса, и театр военных действий ими весьма хорошо изучен.

«Следует учитывать тот факт, что ВСУ прекрасно понимали, какие задачи они будут решать, на какой местности, с каким вооружением», — подчеркнул эксперт.

Агентство Reuters ранее процитировало Бауэра, который в беседе с журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сравнил контрнаступление ВСУ с высадкой союзников в Нормандии.

«Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам потребовалось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. И поэтому неудивительно, что это происходит не быстро», — заявил Бауэр.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии, в ходе которой они потеряли около десяти тысяч солдат. Высадка стала первой частью стратегической операции «Оверлорд» по открытию второго фронта во Воторой мировой войне.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии 5-tv.ru оценил шансы второго этапа контрнаступления ВСУ.