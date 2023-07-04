«Что было, то и есть»: раскрыты подробности состояния Александра Митты

Сын Александра Митты сообщил, что его отец находится в больнице на плановом обследовании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; © РИА Новости / Валерий Левитин; 5-tv.ru

Артист попал в больницу 3 июля, но причина внезапной госпитализации осталась под секретом.

Народный артист России и режиссер Александр Митта находится в больнице на плановом обследовании, в ближайшее время его ждет выписка. Об этом 5-tv.ru заявил сын деятеля культуры Евгений.

«Самочувствие нормальное, скоро выпишут, проблем никаких нет. На обследовании, все нормально. Никаких страшных диагнозов — 90 лет человеку, что было, то более менее и есть», — сказал звездный наследник.

По его словам, врачи также не высказывают каких-либо страшных предположений или опасений. А все, что пишут в прессе по поводу здоровья отца, Евгений назвал «урывочными знаниями».

«Придумали какие-то диагнозы», — возмутился он.

Митта, как объяснил его сын, находится в медицинском учреждении по собственному желанию, так как он должен был пройти обследование. Режиссер был госпитализирован в городскую больницу имени Боткина 3 июля.

В 2022 году Митта потерял жену, с которой прожил более полувека. А в марте 2023-го режиссер пережил коронавирусную инфекцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кардиолог оценил шансы на восстановление Митты.