Сплошная чертовщина: названы самые «дьявольские» дни июля

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Стало известно, какие подлости подготовил Люцифер для смертных в этом месяце.

Этот месяц станет переломным в жизни многих людей. В этот период нас поджидает пять опасных дат — их еще называют «сатанинские дни».

Это 2, 10, 17, 25 и 31 июля — в них будет особая негативная энергетика. Но предупрежден — значит, вооружен, определенные меры помогут избежать неприятностей.

Что такое «сатанинские дни»?

Эти даты получили такое название благодаря древнегреческой богине Гекате. Она плотно ассоциируется с колдовством, тайнами и перекрестками.

Помимо прочего, она связана и с ночным светилом. Особенно ее энергия сильна во время смены лунных фаз, сообщает портал Rsute.ru.

Самые опасные даты в июле

Первый «день Сатаны» уже прошел, он был со 2 на 3 июля — в этот период лучше избегать риски и значительные перемены в жизни. Из-за влияния Луны любое принятое решение может обернуться трагедией.

Однако в этот день можно закрепить уже существующие отношения. Также во время этой лунной фазы рекомендуется посвятить себя саморазвитию.

При этом 11 и 12 июля стоит ожидать более интенсивных эмоциональных потрясений. В эти дни нужно прислушиваться к своей интуиции и прибегнуть к практикам по очищению от негативной энергии, а также посвятить себя творчеству.

Третий «день Сатаны» — это 17 июля. В него лучше помедитировать, чтобы развить духовный рост, а также отдохнуть и восстановиться.

Четвертый «сатанинский день» — это 25 и 26 июля. В этот период нельзя посвящать себя реализации новых идей и проектов — это может привести к негативным последствиям.

Лучше просто поработать над собой в духовном плане. Физической активностью в этот период лучше не злоупотреблять.

Пятый «день Сатаны» — 31 июля, в него избегайте необдуманных поступков. Нужно отказаться от спиртного и по возможности избегать общения с токсичными людьми.

Но если на вашем пути все-таки встретились такие личности, не поддавайтесь на провокации. В этот день рекомендуется заняться самоанализом.

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