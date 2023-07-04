Минобороны выделит два десантных корабля для переправы автомобилей в Крым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Еще накануне пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 13 километров.

Минобороны РФ готово выделить два больших десантных корабля для переправы автомобилей в Крым в связи с заторами на Крымском мосту. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он нам еще предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля, которые каждый берет по 40 автомобилей», — заявил Савельев.

Он указал, что если корабли будут совершать по пять рейсов в сутки, то это позволит переправлять на полуостров, минуя Крымский мост, до тысячи автомобилей дополнительно.

Глава Минтранса отметил, что с 1 июля автомобильный трафик в Крым взлетел на 40%, а к выходным нагрузка на мост может еще возрасти. Для стабилизации ситуации министерство готовит запуск дополнительных паромов и организует движение по альтернативным маршрутам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 13 километров. Водителей и пассажиров, которые планируют поездку в Крым, призывают обратить внимание на дорожную ситуацию в регионе. Их просят отнестись к ней с пониманием и учитывать дополнительное время на прохождение проверок и досмотров.