Класс Х: к чему приведет мощнейшая за 20 лет вспышка на Солнце

На Солнце произошла мощнейшая за последние 20 лет вспышка

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

Событие зафиксировали в солнечном пятне AR3354, чей диаметр в семь раз больше земного.

На Солнце произошла мощнейшая за 20 лет вспышка, из-за чего на Землю могут обрушиться геомагнитные бури. Событие зафиксировали в солнечном пятне AR3354, чей диаметр в семь раз больше земного.

Вспышку увидели в обсерватории NASA 2 июля в 22:14 по Москве, сообщает портал Space.com. Она сопровождалась взрывным процессом выделения энергии в атмосфере Солнца.

Под действием магнитного поля сжимается плазма, затем образуется лента до сотен тысяч километров длиной, а впоследствии происходит взрыв. Астрономы классифицируют все вспышки по уровню интенсивности рентгеновского излучения.

Последнюю отнесли к X-типу — это самый мощный класс. Вспышка даже вызвала радиопомехи на Земле: так, над западными районами США и Тихим океаном на 30 минут отключилась радиосвязь.

Опасность подобных вспышек

Такие явления могут сопровождаться выбросами корональной массы, и через два-три дня до нашей планеты доходят облака плазмы. Это приводит к серьезным последствиям: на Земле могут начаться помехи со спутниковой связью, возможны отключения электроэнергии и даже нарушения миграционных путей у животных.

Самая мощная геомагнитная буря в истории произошла в 1859 году. Она носит название «Событие Кэррингтона» или «Солнечный супершторм».

Тогда все телеграфные системы в Европе и Северной Америке временно прекратили работу. А в разных частях планеты — в том числе на Карибских островах — можно было увидеть северное сияние.

Подобные события случаются приблизительно один раз в 500 лет. Во время нынешней вспышки астрономы не заметили выброса корональной массы — так что, скорее всего, магнитная буря минует Землю.

Солнечный максимум

В июне 2023 года — по статистике за последние 20 лет — зафиксировано больше всего солнечных пятен: в среднем, 163 в день. А чем их больше, тем чаще происходят вспышки.

Каждые 11 лет «желтый карлик» переживает пик и спад активности. Этот феномен называют солнечным максимумом и солнечным минимум.

О том, в какой фазе находится звезда, как раз и говорят пятна. Астрономы предполагают, что следующий солнечный максимум наступит примерно в июле 2025 года.

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