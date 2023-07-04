Следствие призвало суд арестовать россиянина Ерменко за шпионаж

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Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В столичный Лефортовский суд было направлено ходатайство об аресте россиянина Ерменко по делу о шпионаже. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Подробности дела не раскрываются, однако известно, что расследование еще не завершено. Заседание по делу пройдет в закрытом режиме, как и оглашение обвинительного приговора и избранной меры пресечения.

Гражданину Ерменко грозит до 20 лет тюрьмы по соответствующей статью, предусматривающей наказание за шпионаж.

Ранее в это же день, 4 июля, в ЛНР сотрудниками УФСБ был задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже. Согласно данным службы безопасности, житель республики занимался сбором и передачей сведений о местах дислокации ВС РФ и Народной милиции ЛНР разведке Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд приговорил физика Голубкина к 12 годам тюрьмы за госизмену.