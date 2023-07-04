Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Baucher
С чем связано принятое решение? Значит ли это что-то для России?
Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на один год. Эту информацию он лично подтвердил, опубликовав сообщение в Twitter.
Столтенберг поблагодарил союзников за принятое решение и пояснил, что избрание нового главы Североатлантического альянса запланировано на 1 октября 2024 года.
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