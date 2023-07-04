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Президент отметил, что сегодня российский народ сплочен как никогда раньше. И это в условиях настоящей гибридной войны.

В победе России никто никогда не сомневался и не сомневается. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя сложившуюся мировую обстановку на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Ранее глава государства отметил, что сегодня российский народ сплочен как никогда раньше. И это в условиях настоящей гибридной войны, которую ведет «коллективный Запад».

Путин: против России ведется гибридная война, но народ сплочен как никогда

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.