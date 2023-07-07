Мария Погребняк планирует отдохнуть в Италии без детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В компании кого многодетная мать хочет отправиться в путешествие, блогер решила умолчать.

Мария Погребняк собирается сама отдохнуть в Италии, а детей отправить в Турцию. Планами на лето блогер эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения российского блогера-миллионника Алины Акиловой.

Недавно Погребняк вернулась из поездки на озеро Селигер. По ее признанию, там она восхитилась красотой русской природы. Следующее свое путешествие Мария Погребняк снова планирует провести на российском курорте — в Сочи, где будет проходить турнир по теннису. В спортивном состязании участвует ее младший сын Алексей, Погребняк хочет поддержать своего ребенка. А уже в июле многодетная мать хочет отправить своих детей в Турцию, а сама отдельно полететь в Италию, в компании кого — блогер не уточняет.

«Так как я хочу посмотреть Италию, а детям очень комфортно в Турции, там проходит турнир по футболу», — объяснила блогер.

По словам многодетной матери, за детьми будут присматривать бабушки, дедушки и отец ее детей Павел Погребняк, который все еще является супругом самой Марии.

Весной этого года появились слухи о разводе Марии и Павла Погребняк, и лишь летом блогер подтвердила расставании с мужем, отметив, что они остались в хороших отношениях, а главное — родителями своих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк вышла в свет с новым мужчиной.