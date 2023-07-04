В Тель-Авиве произошел теракт, исполнитель застрелен

Фото, видео: 5-tv.ru

ЧП произошло в северной части города.

В Тель-Авиве террорист устроил массовый наезд на прохожих — есть раненые, из них трое — в критическом состоянии. Об этом сообщает в Telegram-канале местное издание «Голос Израиля». 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

ЧП случилось среди бела дня в северо-восточной части города. Там на одну из улиц выехал автомобиль и начал массовый наезд на прохожих израильтян. Следом водитель вышел из авто и накинулся на них с ножом.

По предварительным данным, среди пострадавших — семь мирных граждан, двое из них находятся в тяжелом состоянии и один — в критическом.

Ответственность за случившееся уже взяли на себя представители исламистского движения ХАМАС.

«Героическое нападение в Тель-Авиве является первым ответом на преступления против нашего народа», — прокомментировали там.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что операция Израиля на западном берегу реки Иордан входит во вторую фазу.