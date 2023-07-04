Охвачено 100 тысяч гектаров: масштабные лесные пожары окутали Якутию
Площадь лесных пожаров в Якутии почти достигла 100 тысяч гектаров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Новые очаги появились там, где отмечена высокая грозовая активность.
В Якутии за минувшие сутки почти вдвое увеличилась площадь природных пожаров. Сейчас там полыхает без малого 100 тысяч гектаров.
Новые очаги появились там, где отмечена высокая грозовая активность. В воздухе ощущается сильное задымление, которое осложняет работу пожарных и лесоохраны.
А в Магаданской области дым от природных пожаров дошел до городов. Местные жители делятся видеокадрами дымящих сопок.
Но, как утверждают власти, огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Всего, по данным МЧС, в области зарегистрировано более 100 очагов возгорания.
Семь из них уже удалось ликвидировать. Всего в тушении участвует около 500 человек и два десятка машин.