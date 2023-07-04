МАГАТЭ утвердило планы по сбросу воды с «Фукусимы»: чем все закончится

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В международном агентстве решили, что ущерб для экологии будет незначительным.

План Японии по сливу воды с «Фукусимы — 1» признали соответствующим международным стандартам. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сбрасывать воду, которая использовалась для охлаждения ректоров после аварии, планируют в районе километра от станции и только после многоступенчатой очистки. При этом избавиться от всех радиоактивных веществ технически невозможно, и часть из них неминуемо попадет в океан. Однако в международном агентстве решили, что ущерб для экологии будет незначительным.

«План по сливу воды с аварийной АЭС „Фукусима — 1“ соответствует международным стандартам и будет иметь незначительный эффект на качество воды, рыбы и близлежащие поселения», — отметил Гросси.

С этим решительно не согласны в Китае — ранее посол КНР потребовал остановить планы сброса воды с «Фукусимы — 1». Возражают и местные рыбаки: они боятся загрязнения акватории и остановки промысла. К слову, дата начала слива воды с аварийной АЭС еще не утверждена.