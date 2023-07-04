Маскировка не помогла: российский «Ланцет» метко ударил по ВСУ в лесопосадках

Российский БПЛА «Ланцет» нанес удар по позициям ВСУ в лесопосадках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

Позиции не видны за деревьями, однако их обнаруживает наш дрон.

На эксклюзивных кадрах «Известий» — российские беспилотники «Ланцет» в деле. Даже тщательная маскировка не помогает ВСУ.

Украинская артиллерия скрывается в лесопосадках. Позиции не видны за деревьями, однако их обнаруживает наш дрон.

Раздаются взрывы, огонь и дым — свидетельства того, что снаряд попал точно в цель. Как итог, военная техника ВСУ уничтожена.