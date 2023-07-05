«Оля Бузова подсадила на колбасу»: Мария Погребняк рассказала про свою диету

Мария Погребняк призналась, что из-за Ольги Бузовой нарушила строгую диету и стала есть колбасу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Волков; 5-tv.ru

Во время своей первой беременности девушка набрала 30 килограммов. Как ей удается поддерживать себя в форме?

Из-за Ольги Бузовой Мария Погребняк стала есть колбасу. О секретах своего питания дизайнер и бизнесвумен эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения российского блогера-миллионника Алины Акиловой.

По словам Марии Погребняк, секрет ее шикарной фигуры заключается в том, что она совмещает активный образ жизни и правильное питание.

«Я занимаюсь спортом каждый день. Очень люблю пробежки в Лужниках. И это питание. 70% успеха — это то, что мы едим», — убеждена блогер.

Погребняк кушает строго три раза в день. На завтрак девушка предпочитает кашу или два яйца с кусочком сыра или колбасы.

«Я люблю колбасу. Это Оля, кстати, меня подсадила на колбасу», — смеется блогер.

На обед девушка ест овощной суп, а на ужин — небольшой кусок вареной рыбы. По словам Погребняк, несмотря на такие маленькие порции, она чувствует себя бодрой и полной сил.

«Наверное, потому что вся моя жизнь проходит только на позитиве и на позитивной энергии», — убеждена блогер.

В браке с футболистом Павлом Погребняком у Марии родилось трое сыновей: Павел, Алексей и Артем. Во время своей первой беременности девушка набрала 30 килограммов. По признанию блогера, ей было тяжело сбросить лишний вес, и она начала искать различные способы, чтобы привести себя в форму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк дала советы будущим мамам по питанию детей.