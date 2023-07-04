Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Балерина убеждена, что женское тело — это искусство, которое нельзя скрывать от чужих глаз.

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с 5-tv.ru призвала женщин обнажаться, потому что женское тело — это искусство. Экс-прима Большого театра считает, что тело не может вызывать чувства стыда или отвращения, так как даже на многих картинах в музеях изображены раздетые дамы.

«Если есть, что обнажать, то это нужно обнажать», — подчеркнула танцовщица.

Она также рассказала, что в ближайшее время сама собирается сняться в откровенной фотосессии, которая никого не оставит равнодушным. При этом Волочкова отметила, что эти фото произведут фурор, потому что ей есть что показать.

В случае, если кто-то пытается привлечь внимание пикантными фото, но не обладает красивым телом, схожего эффекта не будет, убеждена звезда. Людям неинтересно, если на фото нет выпирающей пятой точки и пышной груди, добавила балерина.

«Девчонки, давайте, жгите, потому что женская грудь — это красиво!» — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами.