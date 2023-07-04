«Это как лучик солнца»: Наталья Штурм объяснила тягу к развратным фото
Наталья Штурм заявила, что откровенными фото пытается отвлечь людей от негатива
Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Звезда часто балует поклонников пикантными снимками. Но никто и подумать не мог, какой смысл она в них вкладывает.
Певица Наталья Штурм заявила 5-tv.ru, что своими откровенными снимками она пытается отвлечь людей от негативных новостей из социальных сетей.
«Меня столько людей благодарят, потому что, ну, понимаете, когда живешь в ******* (непредсказуемое время — Прим. ред.), отвечать надо еще большим ******** (непредсказуемым событием — Прим. ред.)», — поделилась знаменитость.
Артистка считает, что такие эротические снимки помогают ей и фанатам.
По ее мнению, таким образом вполне реально снять стресс: когда Штурм выкладывает обнаженные фото, подписчики переключаются на их бурное обсуждение. В этот момент звезда понимает, что жизнь продолжается, и все не так страшно, раз люди в такое время интересуются, разделась она или приоткрыла что-то.
«Надо всегда переключить, это и с детьми так работает. Надо заинтересовать чем-то другим. Я перетаскиваю этот метод на своих подписчиков и помогаю им. Мои картинки — они как лучик солнца», — отметила певица.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм продемонстрировала фигуру в купальнике.
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