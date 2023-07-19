«Не могу сказать, что я какая-то злая»: Мария Погребняк про воспитание сыновей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Блогер рано стала мамой, первый ребенок у Марии появился в возрасте 18 лет.

Мария Погребняк назвала себя справедливой матерью. Секретами воспитания своих детей блогер эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения российского блогера-миллионника Алины Акиловой.

«Я не могу сказать, что я какая-то злая. Я справедливая. Я считаю, что с ребенком нужно разговаривать. И если по каким-то вопросам вы не можете найти компромисс, то нужно сесть и эти моменты все обсудить», — убеждена Погребняк.

В браке с футболистом Павлом Погребняком у 34-летней Марии родилось трое сыновей: Артем, Павел и Алексей. Старшему Артему почти скоро исполнится 17 лет. По словам блогера, она радуется, что у нее есть достаточно взрослый ребенок, который, как признается сама Погребняк, является ее товарищем, а взаимопомощь и поддержка — не последние слова в их семье.

«Я так кайфую, что у меня именно такой взрослый, классный и уже самостоятельный сын», — делится многодетная мать.

Блогер строга в отношении смартфонов и отслеживает время, проведенное детьми в виртуальном мире. Она позволяет сыновьям играть в гаджеты не более двух с половиной часов.

«Как взяли у меня, так и сдали мне на полочку», — рассказывает многодетная мать.

Весной этого года появились слухи о разводе Марии и Павла Погребняк, и лишь летом блогер подтвердила расставании с мужем, отметив, что они остались в хороших отношениях, а главное — родителями своих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк вышла в свет с новым мужчиной.