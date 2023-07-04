Где 900 млн? Суд продлил арест бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю
Виктория Андреева 3 872 0
Суд продлил арест бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю
Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
Бывший чиновник проходит главным фигурантом по громкому делу о хищении средств в особо крупном размере.
Красноярский краевой суд продлил арест бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Об этом сообщили представители пресс-службы прокуратуры региона.
Бывший чиновник проходит главным фигурантом по громкому делу о хищении средств в особо крупном размере. Предположительно, по версии следствия, Митволь может быть причастен к хищению 900 миллионов рублей, которые выделили на строительство метро в Красноярске.
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