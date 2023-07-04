«Влюблялись и писали письма»: Домогаров честно рассказал о своей безответной любови

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Артист за жизнь несколько раз побывал в браке, однако ни один из них он не смог сохранить.

Актер Александр Домогаров рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что сталкивался с безответной любовью в молодости. Он признался, что, как и любой нормальный человек, влюблялся не взаимно.

«У всех была безответная любовь. Мы все влюблялись, писали письма», — поделился народный артист РФ.

При этом, отметил артист, в те времена никто не переписывался в интернете. Все любовные послания отправлялись исключительно на бумаге, причем на «многих-многих» листах.

Домогаров за жизнь несколько раз побывал в браке, однако ни один из них он не смог сохранить. Первой его женой была Наталья Сагоян, второй — костюмер Ирина Гуненкова, третьей — актриса Наталья Громушкина.

Также у звезды было множество мимолетных и не очень романов, однако их подробностями он никогда с публикой не делился. Потому и сейчас неизвестно, заключил ли артист брак со своей новой спутницей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Домогаров впервые раскрыл правду о любимой женщине.