Ущерб на десятки миллионов: что известно о разрушительном пожаре в Химках
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Корреспондент «Известий» Лихоманова показала последствия пожара на фабрике в Химках
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
Благодаря усилиям пожарных, самого страшного удалось избежать.
Крупный пожар этой ночью тушили в химкинском районе Сходня в Подмосковье — там огонь вспыхнул в здании с лакокрасочными материалами. Изначально пламя угрожало соседним зданиям, в том числе общежитию, но, благодаря усилиям пожарных, самого страшного удалось избежать.
К утру возгорание локализовали и потушили — теперь время подсчитывать десятки миллионов ущерба. Корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова продолжит.