Экстрим и море эмоций: подростки из ЛДНР отпраздновали выпускной на автодроме «Игора Драйв»

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Вчерашних школьников пригласили в Петербург в качестве подарка к празднику: с новыми силами — в большую жизнь!

Более 100 юных гостей из народных республик в эти дни приехали в Петербург. Вчерашние школьники отдыхают в оздоровительных лагерях, а заодно отправились посмотреть на этап российской дрифт-серии. Ребята прогулялись по боксам и увидели первый российский гиперкар. А еще, разумеется, все захотели стать автомобилистами. Как только исполнится 18. Выпускников обо всем расспросил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Каждая из этих машин неповторима. Второй такой просто нет. На автодроме «Игора Драйв» — этап Гран При российской дрифт-серии.

«Нам, как пилотам, здесь конечно, нравится. Классные боксы, много места в паддоке, хороший трек, хорошее покрытие», — подчеркнул участник этапа RDS GP Денис Мигаль.

Несмотря на очень капризную погоду — то ливень стеной, то сразу же яркое солнце — сотни зрителей перед началом заездов хотят и сфотографироваться, и взять автограф у гонщиков. И если для искушенных фанатов такое общение, скорее, хорошо знакомый ритуал, то для новичков — настоящее открытие!

«Все очень ярко, масштабно. Кажешься себе таким маленьким человечком, муравьем среди такого масштаба», — поделилась эмоциями Мария Куликовская.

Выпускники из народных республик узнают свою страну. Автоспорт на огромной скорости врывается в их жизнь.

«Мы вообще из ДНР и у нас такого нет. Мы когда приехали — масштаб этой дороги, у нас там не по городу такая дорога. Это „вау“. Классные эмоции», — рассказала Мария Григоренко.

«Такие гонщики классные прям с этими машинами. Очень понравилось. Я сюда впервые приехала», — добавила София Сумина.

Да и как тут не восхититься. Дрифт завораживает с первого взгляда. На треке — парное фигурное…. автомобильное катание. Рев форсированных моторов, визг тормозов.

«Главный чемпионат страны по дрифту. Захватывающая борьба на высоких скоростях. Зрители видят все — от начала до конца. Весь участок как на ладони», — показал Роман Ишмухаметов.

Машины то появляются, то исчезают в дыму. Выпускники стараются запечатлеть каждый момент. Такие эмоции хочется запомнить.

«Это незабываемые эмоции. Я никогда не была на гонках!» — подчеркнула Милана Кириченко.

«Мне здесь очень нравится, это настолько круто, настолько масштабно. И понятно, что это невероятно сложно, поэтому все участники молодцы», — призналась Ольга Кравцова.

Вчерашние школьники из народных республик по приглашению правительства Петербурга отдыхают сейчас в летних оздоровительных лагерях. День на «Игора Драйв» — это подарок для них от благотворительного фонда помощи Детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «Россия». На автодроме — сразу 110 юных гостей. Никто из них прежде не видел ни гонок, ни трассу мирового уровня.

«Мы смотрим на их впечатления, они делятся эмоциями. Всегда эти эмоции очень яркие. Эти события запоминаются детям на многие-многие годы», — поделилась мнением генеральный директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Тем более, сейчас, когда все экзамены — позади. Все школьники уже получили аттестаты. И почти все они — красные. Сразу после отдыха, отличники начнут поступать в ВУЗы.

«Собираюсь поступать в луганский национальный на направление учителя начальных классов», — сказала Снежана Русак.

«Хочу стать программистом», — поделилась сокровенным Анастасия Мирошникова.

День, полный ярких впечатлений: выпускники прогулялись по спортивным боксам, увидели первый российский гиперкар, созданный специально для соревнований по дрифту, под капотом которого аж 800 лошадиных сил, побывали в музее, посмотрели, как работает автодром изнутри. И все захотели стать автомобилистами. Осталось лишь дождаться совершеннолетия. И можно садиться за руль.