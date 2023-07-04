ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в шпионаже

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Мужчина на протяжении года собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о российских силах.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже. Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержанный оказался уроженцем Украины.

«УФСБ России по Луганской народной республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, гражданина Украины», — рассказали РИА Новости в УФСБ.

По предварительным данным, житель ЛНР с 2022 года работал на спецслужбы Украины. Так, он собирал и передавал киевской власти данные о местонахождение Народной милиции ЛНР и российской армии, тем самым подвергая опасности местных жителей.

Шпион получал задания от так называемого куратора, действовавшего в интересах украинских боевиков. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ — «Шпионаж».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.