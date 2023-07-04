В посольстве России заявили об оскорбительных акциях украинской диаспоры в США

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Американские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников загранучреждений.

Власти США поддерживают радикально настроенную украинскую диаспору в их желании проводить оскорбительные акции и мешать работе российских дипломатов. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Дипломаты рассказывают, что американские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников загранучреждений.

«Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем», — говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили, что собственность дипломатов из России захватывается, у них возникают проблемы с получением специальных виз, а также сотрудникам отказывают в выезде за пределы 25-мильной зоны.

Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в том, что страна злоупотребляет свои главным положением в иерархии ООН. Политик напомнил инцидент, когда процесс выдачи виз для российской делегации в Нью-Йорк сопровождался грубыми нарушениями со стороны Америки.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению Сергея Лаврова, Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой.