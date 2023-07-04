Есть нюанс: робот провел концерт оркестра как дирижер в Южной Корее

Фото, видео: Reuters / NATIONAL THEATER OF KOREA; 5-tv.ru

Однако он обладает одной критической слабостью.

В Сеуле робот продемонстрировал музыкальный талант. Причем возглавил он сразу национальный оркестр Южной Кореи.

Перед началом концерта робот «Эвер Шесть» поднялся на сцену и поклонился зрителям, а затем стал управлять музыкантами — четкими и плавными движениями. Выступление произвело фурор.

К слову, это первый опыт в мировой практике, когда машина смогла успешно дирижировать живым оркестром. Однако у робота есть критическая слабость: его «слух» пока не сравнится с человеческим.

Он плохо воспринимает и анализирует музыку — по этой причине не может замечать все нюансы игры музыкантов и исправлять их ошибки. Разработчики уже заявили, что в следующей модели исправят этот недостаток. А пока во время концертов робота будет страховать человек.