Ни одной госпитализации: в России начали следить за состоянием пациентов через мессенджеры

В России начали следить за состоянием пациентов через мессенджеры

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Пока технологию тестируют, в эксперименте участвуют около 100 человек.

За здоровьем россиян будут следит через мессенджеры. Технологию для пациентов с сердечной недостаточностью разработали в Сеченовском университете.

Заболевание — коварное, ухудшение может случиться в любой момент. Критически важно его не упустить и оказать своевременную помощь.

Работает просто — пациент через мессенджер отправляет данные о пульсе, а также пишет, есть ли тревожные симптомы. Электронная система анализирует данные, и если есть повод для беспокойства — выставляет красный флажок.

Отметку видит врач, и принимает меры. Пока технологию тестируют, в эксперименте участвуют около 100 человек. И уже есть результаты — за три месяца в группе онлайн-мониторинга ни одной госпитализации.