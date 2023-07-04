Легкомоторный самолет приземлился на головы мотоциклиста и его пассажира

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez; 5-tv.ru

Вокруг аэродрома не было даже низкого ограждения. Желание срезать путь оказалось последним.

Два человека погибли в результате столкновения самолета и мотоцикла в Гондурасе. Легкомоторный летательный аппарат заходил на посадку, когда на его пути появился мотоциклист с пассажиром: они хотели срезать путь, а территория оказалась никак не огорожена.

Оба погибли мгновенно. После трагедии местные жители потребовали наконец установить забор вокруг аэродрома.