Жители Дагестана ощутили серьезные последствия землетрясения в Каспийском море

Фото, видео: ADI WEDA / ТАСС; 5-tv.ru

Как отмечают специалисты, эпицентр находился примерно в 100 километрах от Дербента. Что сейчас происходит на побережье?

Мощное землетрясение в Каспийском море ощутили на побережье. Подземные толчки магнитудой 5,4 вынудили жителей столицы Азербайджана бежать из домов.

Сейчас в регионе последовали афтершоки. И многие пока не спешат возвращаться в здания, опасаясь возможных разрушений. Подземные толчки ощутили и в Дагестане. Эпицентр находился в 100 километрах от Дербента.