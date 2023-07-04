Танковый ответ: как бойцы ВС РФ отбивают атаки нацистов в районе Угледара
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Попытки ВСУ прорвать оборону в районе Угледара ни к чему не приводят
Фото, видео: Ноябрев Иван / ТАСС ; 5-tv.ru
Противник пытается использовать тяжелое вооружение.
Ни к чему не приводят попытки ВСУ прорвать оборону российской армии в районе Угледара — там у наших военных противник серьезный: использует дроны, гранаты и тяжелое вооружение, но все это оказывается бесполезно, когда на переднем крае появляются танкисты Восточного военного округа.
Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел, как они работают на передовой.