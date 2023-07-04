«Делает меня лучше»: Прилучный поделился трогательным снимком с Брутян

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Поклонники артиста оценили фотографию и оставили не мало комментариев под ней. Что они написали?

Звезда фильма «Мажор» Павел Прилучный поделился с подписчиками личного блога фотографией, на которой он со своей супругой Зепюр Брутян целуется в тренажерном зале.

«Зепюр Брутян делает меня лучше», — подписал снимок 35-летний актер.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян в тренажерном зале. Instagram* / bugevuge

Поклонники пары оценили романтичное фото и пожелали супругам еще большего счастья и любви.

«И это очень заметно! Женщина наполняет мужчину энергией и ресурсом»;

«Павел помолодел и в то же время стал солиднее и брутальнее рядом с Зепюр. Берегите друг друга»;

«Совет да любовь! Любо смотреть на вас, счастья, здоровья и любви на долгие годы»;

«Вы дополняете друг друга», — написали поклонники в комментариях.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Сначала они просто дружили, но затем их отношения переросли в роман. Артист сделал предложение Брутян быстро. Сначала они тайно расписались, а потом уже сыграли пышную свадьбу. В конце апреля 2023 года 27-летняя девушка родила сына Микаэля.

Для звезды этот ребенок стал третьим: у актера есть десятилетний сын Тимофей и семилетняя дочь Мия от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно родившая жена Прилучного пожаловалась на приступы.

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