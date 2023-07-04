Спасатели потушили пожар на бывшей мебельной фабрике в Химках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ ; 5-tv.ru

С огнем пришлось бороться несколько часов — с вечера 3 июня.

Пожар на бывшей мебельной фабрике в подмосковных Химках полностью потушен. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожар в цеху мебельного комбината «Сходня» произошел поздно вечером, 3 июня. Спасатели вели борьбу с огнем несколько часов, в течение почти всей ночи. Уточнялось, что он охватил лакокрасочные материалы, хранившиеся в здании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как возгорание на бывшей мебельной фабрике в подмосковных Химках удалось локализовать.