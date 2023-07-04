«Ответил за слова»: Лепс заплатил миллион рублей бойцу, подбившему немецкий танк Leopard

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Артист сам сообщил о том, что вручил обещанный приз за героический поступок.

Народный артист РФ, певец Григорий Лепс сдержал свое слово и выплатил миллион рублей российскому военнослужащему, который подбил немецкий танк Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал сам артист.

Он выложил видео, на котором солдат из спецподразделения Минобороны РФ с позывным «Веном» показывает пачку пятитысячных купюр.

«Я ответил за свои слова», — написал Лепс под видеороликом.

Также военнослужащий выразил благодарность всем инициаторам данной акции.

«Победа будет за нами. Враг будет разбит», — радостно заявил «Веном».

Впервые об этом заговорили в середине июня народные артисты РФ Григорий Лепс и Николай Басков. Они предложили выплачивать по миллиону рублей каждому военному, кто подобьет западные танки киевского режима. Такую инициативу поддержали и другие артисты, среди них — Александр Маршал, Виктория Дайнеко и Денис Майданов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уничтожившему танк Leopard бойцу Андрею Кравцову вручили премию.