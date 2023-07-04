Пожар на фабрике в Химках локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru
Спасатели вели борьбу с огнем ночью.
Возгорание на бывшей мебельной фабрике в подмосковных Химках удалось локализовать. По данным МЧС, площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.
Информации о пострадавших не поступало.
Пожар в цеху мебельного комбината «Сходня» произошел поздно вечером, 3 июня. Спасатели вели борьбу с огнем уже ночью. Уточнялось, что он охватил лакокрасочные материалы, хранившиеся в здании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на территории киностудии Warner Bros. произошел после взрыва трансформатора.