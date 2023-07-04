В Екатеринбурге подросток полез за мячом и получил смертельный удар током
В Екатеринбурге от удара током погиб подросток, еще один получил травму
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Пострадал и друг мальчика, он находится в больнице.
В Екатеринбурге несовершеннолетний погиб от удара током. Инцидент произошел из-за неосмотрительности, мальчик полез за мячом на трансформаторную подстанцию, его друг также получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Как стало известно, в правоохранительные органы поступила информация о том, что у дома на улице Советской в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током, из-за которого скончался.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых добавил, что пострадавшему 15-летнему юноше оказывается экстренная медицинская помощь.
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