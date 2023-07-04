В Москве открылась «Российская креативная неделя»

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

На форуме — новые идеи для индустрии медиа и контента, сферы культуры, искусства и образования.

В столичном кластере «Ломоносов» открылась «Российская креативная неделя». На форуме сотни экспертов обсуждают новые идеи для индустрии медиа и контента, сферы культуры, искусства и образования. Участие в работе площадки принимает и «Национальная Медиа Группа». Почему это событие вызвало ажиотаж не только у профессионалов, выяснил корреспондент «Извсетий» Максим Прихода.

Креатив уже в том, что пленарное заседание ведет один из самых известных театральных режиссеров, но в президиуме — министры, руководители медиакорпораций, сотрудники администрации президента. Креативная неделя — это когда государство встречается не просто с людьми искусства, а с представителями «креативных индустрий». Чем одни отличаются от других, здесь знают наверняка.

«Сейчас мы уже знаем креативные индустрии. Это вот такие 14 секторов: и производство мультсериалов, и гастрономия, и фешн, и архитектура… то есть, абсолютно разные отрасли», — заявил начальник Управления президента России по общественным вопросам Сергей Новиков.

Обещают и финансовую поддержку в рамках фонда культурных инициатив, и административную: закон, по которому будет жить креативная отрасль, депутаты обещают внести до конца весенней сессии, а обсуждают его прямо на полях форума.

«Подготовлен текст законопроекта о развитии креативного предпринимательства Российской Федерации, вот он у меня в руках. Я рассчитываю, что после таких бурных дискуссий мы все-таки постараемся прийти к единому общему знаменателю», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Тема пленарного заседания — креативный суверенитет. Геополитика диктует необходимость переосмысления как механизмов, по которым работает отечественный медиабизнес, так и смыслов, которые несёт контент. И индустрии реагируют. «Национальная Медиа Группа» в своих исследованиях фиксирует: отечественное кино с каждым годом нравится зрителям все больше.

«В этом году уже 88% зрителей высоко оценивают качество российского контента, качество российского кино. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на шесть процентных пунктов. Это очень высокий рост за один год», — сообщила генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.

Еще одна задача отрасли — воспитание кадров. И здесь НМГ подходит креативно: помимо того, что холдинг уже давно устраивает стажировки и мастер-классы для молодых профессионалов, теперь компания предлагает попробовать силы в креативе тем, у кого профильного медиаобразования нет.

«Мы объявляем кейс-чемпионат среди студентов немедийных вузов. Это очень важно… На то, чтобы вместе с нами попробовать перепридумать медиаиндустрию России», — заявила Баланова.

О том, что простые россияне не чужды творчества говорит как запрос на театры в каждой школе…

«Нам сейчас важно, чтобы в каждой школе был школьный театр», — сообщал министр просвещения Сергей Кравцов.

…так и то, что в лекториях, где обсуждают, казалось бы, узкопрофессиональные темы почти нет свободных мест. В зале «Нептун», например, урбанисты спорят, как правильно строить креативный город, а в «Меркурии» профессионалы от кино и его любители анализируют, какой он — киногерой нашего времени. Или вот — креативное будущее спорта: девушки, будто сошедшие с монитора, предлагают попробовать «фиджитал».

«Это объединение двух миров: нашей с вами реальной вселенной, физкультуры, то есть физического реального спорта, и диджитал пространство, то есть киберспорта», — объяснила участница «Российской креативной недели» Мария Сивакова.

Место действия подчеркивает связь творческих дисциплин и высоких технологий.

Кластер «Ломоносов» — это место, где растет и развивается высокотехнологичный инновационный бизнес. Этому способствуют не только уютные коворкинги и лаборатории, но и льготы для компаний-резидентов. И это лишь первый корпус — на Воробьевых горах скоро должна вырасти целая технологическая долина.

Но кластер «Ломоносов» — лишь одна из площадок. На ВДНХ, например, «Креативная неделя» стартовала, театральным фестивалем. Обещают и специальные кинопоказы, и автограф-сессии, и продолжение интенсивных дискуссий. Так что следующие несколько дней будут полезными и интересными, как ценителям, так и создателям.