«Близкие молятся»: выпавшего из окна сына Михаила Ефремова готовят к операции

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Николай пришел в себя, но медики не дают точных прогнозов.

С третьего этажа собственной квартиры выпал наследник Михаила Ефремова Николай. Мужчину доставили в больницу, несколько дней он пробыл в коме, подключенным к аппарату ИВЛ. Сегодня стало известно, что молодой человек может дышать самостоятельно. Но делать прогнозы о том, что опасность миновала — нельзя.

Ресторатор Татьяна Беркович и подруга семьи Ефремовых рассказала, что 31-летнего актера готовят к непростой операции, но к какой именно — пока не известно.

«Да, Николаю предстоит операция. Родные меня попросили не давать комментарии по поводу его состояния. Коля в сознании, относительно с ним все хорошо. Пока так, слава богу», — сообщила подруга семьи в разговоре с изданием aif.ru.

Собеседница отметила, что медики не дают точных прогнозов, а близкие молятся, чтобы все закончилось хорошо.

Также Беркович сообщила, что отец, отбывающий срок после смертельного ДТП в столице, знает о падении младшего сына. Она пояснила, что большую часть информации получает от матери Николая Ефремова, актрисы Евгении Добровольской.

Звездный наследник выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. При госпитализации он был в сознании и сказал медикам, что упал случайно, претензий ни к кому не имеет. Многие информационные порталы считают, что виной трагедии стал алкоголь. Однако Беркович считает, что молодой человек не мог быть пьяным.

«Николай не злоупотребляет алкоголем, как утверждают СМИ. Он взрослый парень», — заметила она.

Женщина отметила, что правоохранительные органы проведут расследование по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, почему выпавший из окна сын Ефремова был на учете в психбольнице.