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Жители Баку покидают свои дома.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Азербайджане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 43 километрах к северо-востоку от города Хачмаз, а очаг — на глубине 35 километров. Как пишет РИА Новости, толчки ощутили в Баку, жители города покидают свои дома.

Подземные толчки также фиксировались в Дагестане, в 100 километрах от Дербента. По информации МЧС, магнитуда оценивалась в 5,9.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6.