Латвия возобновляет выдачу виз россиянам в ограниченном порядке

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Процедура станет возможна уже с 4 июля.

В МИД Латвии заявили, что вновь начинают выдачу виз россиянам, но только в ограниченном порядке. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

Процедура возобновится с 4 июля, прием заявлений будет возможен в дипломатических и консульских представительствах страны за рубежом.

Отмечается, что такое решение было принято после переоценки ситуации в сфере безопасности и консультации с региональными партнерами и соседними государствами.

Заявку на оформление виз смогут подавать члены семей жителей Латвии, граждане стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Кроме того, такое право получат лица, въезд в страну которых связан с гуманитарными причинами, например, болезнь родственника, участие в похоронах или при возникновении угрозы жизни человека.

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