Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках выросла до тысячи квадратных метров

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru

Известно, что внутри здания хранятся лакокрасочные материалы.

Площадь пожара на мебельной фабрике в подмосковных Химках выросла до одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В здании фабрики хранятся лакокрасочные материалы. Также известно, что есть угроза распространения огня на 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел в цеху мебельного комбината «Сходня» в подмосковных Химках. Густой черный дым было видно из разных районов города.