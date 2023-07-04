«Моя любовь»: Седокова трогательно поздравила мужа на фоне слухов о расставании

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица вышла на связь в своем блоге.

Певица Анна Седокова активно ведет социальные сети. Артистка показывает поклонникам не только позитивные моменты жизни, но и негативные. Недавно она рассказала подписчикам, что в ее союзе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой нередко происходят конфликты.

Из-за последенй ссоры, случившейся некоторое время назад, возлюбленные не общались, но сегодня 40-летняя звезда опубликовала трогательное видео в честь дня рождения любимого. В ролике Седокова и Тимма плавают в бассейне и целуются. Спортсмен крутит певицу и поднимает на руки.

«Happy birthday my love (с днем рождения, моя любовь. — Прим. ред.) Я знаю только лучшее в тебе» — трогательно подписала фрагмент личной жизни Седакова.

Несмотря на то, что такой поступок дивы доказал, что в браке все хорошо, еще недавно между мужчиной и женщиной кипели настоящие страсти. При возвращении в Россию Анна и Янис публично поссорились. Певица оставляла баскетболисту неоднозначные послания под своими фотографиями в блоге, на что он отвечал ей тем же самым. А позже они отписались друг от друга.

Как выяснилось, причиной ссоры стала собака. Тимма долгое время мечтал о домашнем питомце, любимая исполнила его мечту. Но они не ожидали, что камнем преткновения станет воспитание бойцовской собаки.

Известно, что искра между молодыми пробежала в собственном баре Анны, куда Янис по случайности забрел несколько лет назад. По словам артистки, она отдала ему толстовку, а на следующий день он записал видео, где пел песню, надев на себя ее подарок. Мужчину даже не испугал факт наличия у экс-солистки группы «Виагра» троих детей. Он быстро смог найти с ними общий язык.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова оставила сына ради профессии.