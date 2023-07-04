Не съедобно: в Приморье тигр попал в фотоловушку, изучая странный предмет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Хищник решил проверить, опасна ли непонятная для него вещь.

Тигры — невероятно любопытные животные. Это подтверждает видео, снятое фотоловушкой, которая установлена в приморском центре по изучению хищников. На кадрах видно, как он принюхивается к камере, тычется в нее мокрым носом и с интересом разглядывает непонятную для него вещь. Убедившись, что опасности нет, тигр ушел.

В Приморье самца привезли из Хабаровского реабилитационного центра, в вольерах которого ему было тесновато. У полосатого красавца сильно травмирована лапа. Он повредил ее, угодив в браконьерский капкан. В Приморье специалисты надеются помочь ему восстановиться.