Амурскую федерацию ММА исключили из Союза смешанных единоборств России

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

С чем связано такое решение?

Союз смешанных единоборств России исключил из своего состава Амурскую федерацию ММА. Причиной такого решения, которое подписал президент союза Федор Емельяненко, стала гибель 16-летнего подростка на соревнованиях в Белогорске на открытом кубке по боям смешанного стиля.

ЧП произошло в начале июня. После удара ногой в голову несовершеннолетний потерял сознание, а позже скончался в реанимации. В отношении руководителя Амурской федерации ММА завели уголовное дело. По данным следствия, он допустил к бою несовершеннолетних спортсменов без открытых боксерских шлемов. В результате чего произошла трагедия.