Режим ЧС: как спасатели борются с лесными пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Между тем режим чрезвычайной ситуации ввели в Якутии. Сложной ситуация остается не только в этих российских регионах.

Дальний Восток и Сибирь задыхаются от лесных пожаров. В регионах установилась аномально жаркая погода, столбик термометра ежедневно переваливает 30-градусную отметку. Неприятности доставляют и грозы — зачастую, именно молнии становятся причиной возгорания в лесах.

Борьбу с огнем ведут на земле и с воздуха. Власти Якутии ввели в республике режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Ухудшается ситуация и в Магаданской области, где площадь природных пожаров превысила 77 тысяч гектаров. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.