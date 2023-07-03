Пожар произошел в цеху мебельного комбината в подмосковных Химках
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Густой черный дым видно из разных районов города.
Крупный пожар произошел в подмосковных Химках. По информации 5-tv.ru, там горит цех мебельного комбината «Сходня».
Густой черный дым видно из разных районов города. На месте работают спасатели. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный взрыв прогремел на одном из химических заводов в провинции Цзянси на востоке Китая.