Стало известно, какой ущерб нанесла ЧВК «Вагнер» Ростову-на-Дону

Мэр Ростова Логвиненко заявил об ущербе от ЧВК «Вагнер» на 92,5 миллиона рублей

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

Городу после пребывания военных требуется восстановление дорог и сопутствующей инфраструктуры, а также ремонт пострадавшей коммунальной техники.

Пребывание группы «Вагнер» в Ростове-на-Дону во время военного мятежа обернулось ущербом для местной дорожно-транспортной отрасли в размере около 92,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

В сумму убытков ростовский мэр включил восстановление дорог и дорожной инфраструктуры на 28,8 миллиона рублей и ремонт пострадавшей коммунальной техники на 63,7 миллиона рублей.

По словам Логвиненко, обследование уличной дорожной сети выявило дефекты дорожного полотна площадью 12 тысяч квадратных метров и 210 «квадратов» тротуарного покрытия. Также были повреждены стрелочные переводы трамвайных путей. Окончательная сумма ущерба, нанесенного городу ЧВК «Вагнер», станет известна после окончания восстановительных работ.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что военные и силовики, которые встали на пути мятежников, фактически не допустили гражданской войны. В память о погибших в ходе мятежа летчиках президент объявил минуту молчания во время выступления на Соборной площади Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Сергей Шойгу впервые отреагировал на события 23–25 июня, когда ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным попытались устроить военный мятеж.