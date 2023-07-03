«Все решится в ближайшие сутки»: кардиолог оценил шансы на восстановление Митты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Личный архив Юрия Конева; 5-tv.ru

Экстренно госпитализированному 3 июля режиссеру поставили диагноз, связанный с сердечными проблемами. Насколько все серьезно?

Режиссера Александра Митту, которому врачи диагностировали транзиторную ишемическую атаку, могут ждать осложнения, учитывая его возраст. В то же время велики и шансы на его восстановление. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

«Этот диагноз вообще сложен для трактовки. Куда дальше пойдет ситуация, практически вам не скажет никто. Она (ишемическая атака. — Прим. ред.) потому так и называется — транзиторная, что трудно предположить, что будет дальше», — пояснил он.

По мнению Конева, учитывая возраст Митты, его физическое и психологическое состояние, а также перенесенный ранее коронавирус, не исключены осложнения. Однако нужно надеяться на лучшее, потому что в большом проценте случаев транзиторная ишемическая атака проходит бесследно, и человек через некоторое время восстанавливается, подчеркнул специалист.

Конев считает, что ситуация со знаменитым режиссером прояснится в ближайшие несколько суток. До этого что-либо прогнозировать очень сложно.

«Хорошо, что его госпитализировали, потому что все-таки он находится под наблюдением врачей, ему проводится определенная медикаментозная терапия, идет профилактика осложнений. Так что будем надеяться на хороший исход. Окончательно этот вопрос решится через сутки-двое, трое. Шансы, скажем так, велики на благоприятный исход», — заключил эксперт.

Как выяснил 5-tv.ru, экстренно госпитализированному 3 июля режиссеру Александру Митте врачи поставили диагноз, связанный с сердечными проблемами. До этого стало известно, что народного артиста России, создателя советского фильма-катастрофы «Экипаж» доставили в городскую больницу имени Боткина в Москве. По предварительной информации, у 90-летнего режиссера случился внезапный частичный паралич. Однако сын Митты Евгений в беседе со СМИ опроверг эти данные

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину тайно выписали из больницы после информации о ее госпитализации с подозрением на ишемический инсульт.